HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Uşak'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına validen teşekkür belgesi

ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan, isimleri gibi vefalı davranan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına, teşekkür belgesi verdi.

Abone ol

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarını, makam toplantı salonunda kabul etti.

Kabulünde Vefa Sosyal Destek grubu personeline teşekkür belgesi veren Vali Kocabıyık, il genelinde salgının yayılmasını engellemek için ara vermeksizin çalıştıklarını belirtti.

"Emeklerinize sağlık"

Vefa Destek Grubu personelinin il merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerde 24 saat çalışarak vatandaşların isteklerini karşıladıklarını dile getiren Vali Kocabıyık, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve fedakarlığın nişanesi olarak sizlere teşekkür belgesi vermek istiyorum. Bugün Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür belgelerini verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma da zaman içinde teşekkür belgelerini ulaştıracağız. Emeklerinize sağlık, çünkü milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Prof. Mehmet Ceyhan uyardı en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
Aamir Khan 1 kg un yardımı yaptı! Unun içinden çıkan büyük sürpriz
Putin Erdoğan'ın talebini kabul etti! Karantina uygulanmayacak
Türkiye'den Amerika'ya yardım taşıyan uçak havalandı Ankara'da tarihi görüntüler
Araç alım-satımında yeni dönem! Takasbank ile artık ödenebilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 'dur' ihtarına uymayan 18 yaşındaki Suriyeli genci öldüren polis açığa alındı
Erkan Zengin: Türkiye'de futbol başlayabilir
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta yüzde 14,5 azaldı
Esenyurt'ta mührü kırıp kumar oynayanlara ikinci baskın
Ankara Mamak'ta durdurulan araçtan cephanelik çıktı
2020 Diyanet Eskişehir imsak vakti sahur iftar saatleri
Yorumlar