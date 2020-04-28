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CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasına ilişkin “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüyor.

Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

"Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme"

Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından, "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu hafta ifade verecek

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

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