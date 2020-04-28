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Adliyeler ne zaman açılacak 2020 adli tatil ne zaman bitiyor?

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Koronavirüs salgını nedeniyle mahkeme ve adliyeler kapatılmıştı. Şimdi birçok vatandaş adliyeler ne zaman açılacak, davalar ne zaman görülecek sorusunun yanıtını arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zorunlu adli tatil hakkında son haberi verdi. Adliyeler 15 Haziran'a kadar kapalı kalacak.

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dfhfghYeni tip koronavirüse (kovid-19) karşı alınacak tedbirler kapsamında; tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti. Söz konusu erteleme ileri bir tarihe uzatıldı. Peki, adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman başlayacak?

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. Bu hususta bir erteleme daha oldu. Konuya ilişkin yeni tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte, 'Adliyeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır." diyen Erdoğan, şu bilgileri verdi: 

"Bu anlayışla önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda hazırlanan hangi alanda, hangi tarihte, hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz."

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