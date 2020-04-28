ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yardım sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield Türkiye'nin tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınlayarak teşekkür etti.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi açıklamasında "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderilmişti.

ABD Ankara Büyükelçiliğinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

COVID-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliği, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemdedir. Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum.

Bu bağışın, Türk A-400M askeri uçağıyla Washington, D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne bugün ulaştırılması planlanmaktadır. İçindeki N95 maskeler, tulumlar ve yüz koruyucu malzeme, Kovid-19’un, ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır.

Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz

Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır.

Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz.