İşsizlik maaşı ne zaman yatacak TC ile işsizlik maaşı sorgulama ekranı

Koronavirüs salgını sonrası iş yeri kapanan ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik ödeneği başvuruları devam ediyor. Peki işsizlik maaşı olarak bilinen işsizlik ödeneği ne zaman ödenecek, nasıl sorgulanacak? İşte işsizlik maaşı sorgulama ekranı

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Virüs önlemleriyle birlikte birçok iş yeri kapandı ve Corona virüsü işsiz sayısını artırdı. İş bulamayan kişilerin, yeniden işe başlayana kadar hayatlarını kolaylaştıran işsizlik maaşı corona virüsü önlemlerinin arttırıldığı bu günlerde merak konusu oldu. Vatandaşlar işsizlik maaşı yattı mı ve kimler işsizlik maaşı alabilir sorularına yanıt arıyor. İşte işsizlik maaşı ile ilgili detaylar...

İşsizlik maaşı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabiliyor. İŞKUR işsizlik ödeneği ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki işsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş desteği verilecek. Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sistemi açıldı. İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilecek. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.