Koronaya yakalanan haber spikeri Hülya Seloni'den iyi haber

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tedavisinin ardından koronayı atlattığını açıkladı.

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Bir süredir ekranlarda bulunmayan Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.Başarılı spiker yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ailece korona olduk

Seloni yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan koronavirüs tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz." dedi.

Sağlık her şey ve yaşam çok değerli

Koronavirüsü yenen Seloni, "Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.'' dedi.