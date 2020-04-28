HABER /  MEDYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Koronaya yakalanan haber spikeri Hülya Seloni'den iyi haber

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, tedavisinin ardından koronayı atlattığını açıkladı.

Abone ol

Bir süredir ekranlarda bulunmayan Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.Başarılı spiker yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ailece korona olduk
Seloni yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan koronavirüs tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz." dedi.

Sağlık her şey ve yaşam çok değerli
Koronavirüsü yenen Seloni, "Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.'' dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe teknik direktörlük için Lucescu ile anlaştı! Bomba iddia
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Prof. Mehmet Ceyhan uyardı en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
Putin Erdoğan'ın talebini kabul etti! Karantina uygulanmayacak
Türkiye'den Amerika'ya yardım taşıyan uçak havalandı Ankara'da tarihi görüntüler
Araç alım-satımında yeni dönem! Takasbank ile artık ödenebilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Onbinlerce kadına müjde! Onlar da 1.177 lira nakdi ücret desteği alabilecek
Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi
Evde kal çağrılarına uydu evini atölyeye çevirdi
Bursa'da traktörün el frenini çekmeyi unutunca feci şekilde can verdi
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Modacı Nur Yerlitaş aslen nereli Arap mıydı bilinmeyen ailesi kimdir?
Yorumlar 1 yorum