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Evde kal çağrılarına uydu evini atölyeye çevirdi

Demirören Haber Ajansı
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VAN’ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi’nde yaşayan ve 10 çocuk, 27 torunu olan Seyfettin Bedir (65), koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayınca bir odasını saat tamir atölyesine çevirdi. Bedir, eski ve çalışmayan saatleri hobi olarak tamir ediyor.

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Farklı iş kollarında yılarca çalışan ve 16 yıl önce emekli olan Seyfettin Bedir, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü olanlara sokağa çıkma yasağı getirilince, 45 yıldır hobi olarak yaptığı saat tamirciliğini geliştirmeye ve tüm zamanını eski saatleri tamir etmekle geçirmeye karar verdi.

Bedir, bu amaçla da evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Daha önce fırsat buldukça yaptığı saat tamirciliği işine, tüm zamanını ayırmaya başlayan Bedir, yakınlarının ve tanıdıklarının getirdiği eski ve çalışmayan saatleri, özenle bakımını yaparak tamir ediyor. Evde kaldığı süreçte bir şeyler yaptığı için mutlu olduğunu belirten Bedir, "Herkese faydalı hobiler edinmeyi öneriyorum. Böylesi zor zamanlarda çok büyük faydasını gördüm. Ayrıca eski saatlerden bir koleksiyon oluşturmayı da amaçlıyorum" dedi. 

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