Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'den İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara dağıtılan kitapta Aleviliğin ayrı bir din gibi gösterilmesi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Aleviliğin Hz. Ali'yi sevmek ve onun soyunun yolundan gitmek olarak özendirileceği, İslam'ın Ehl-i Beyt sevgisinin öne çıkarılmış şekli olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

Aleviler açısından onulmaz yaralar açacak

"Alevilik, uygulamada ve öğretide İslam dininin bir mezhebi olarak, bir tarikat olarak, bir tasavvufi anlayış olarak tanımlanmışsa da İslam dininden bağımsız ayrı bir din olarak tanımlanması olanaklı değildir. Öğreti ve uygulamadaki bu farklı tanımlar Aleviliğe zarar verecek nitelikte değilken, Aleviliği İslam dininden kopuk bir şekilde tanımlamak gerek Alevilik, gerekse Aleviler açısından onulmaz yaralar açacak, toplum genelinde bir ekseninde gerçekle bağdaşmayan bir ayrım oluşturacaktır. Mezkur kitapçıktaki bilgilere dayalı olarak Alevi çocukların arkadaşlarından Müslüman olup olmadığına ilişkin sorular duymaları dahi gelişme çağındaki çocukların psikolojileri açısından son derece olumsuz neticelere yol açabilecektir."

Dilekçede, İmamoğlu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan dava açılması istenildi.