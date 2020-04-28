Bülent Ersoy'un annesi öldü! Necla Poyraz kimdir?

Bülent Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sonrası bu kez de annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Bugün yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, aldığı acı haber ile sarsıldı.

Ersoy'un annesi Necla Poyraz, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Necla Poyraz, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesidir. Malatya doğumlu olan Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hakkında internette pek bir bilgi bulunmuyor.

Bülent Ersoy kimdir?

9 Haziran 1952 yılında Malatya’da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar’da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45’liği “Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin”, Saner Plak’tan çıktı. Sanatçı bu 45’liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar’a ait “Lüzûm Kalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirmiştir.