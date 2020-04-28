6'ncı Türk-Rus ortak kara devriyesi tamamlandı

Dur ihtarına uymadığı için vurulan Ali Hemdan meğer 20 yaş altı işçiymiş

Bursa'da 70 yıllık gelenek davul yerine 'Pilava pilava' diye sahura kaldırılıyorlar

'Beni aldatıyor' diye eşi ve baldızını bıçakladı! 'Çocuklarıma ne olacak' diye sordu