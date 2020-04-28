6'ncı Türk-Rus ortak kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/qrHBOSN7Ew— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020