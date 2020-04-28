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6'ncı Türk-Rus ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

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MSB'den yapılan açıklamada "İdlib’deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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