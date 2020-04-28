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Sakarya'da acı ölüm 9 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı

SAKARYA'da çıkan yangında evde mahsur kalan Şiar Kılıç (9), küçücük bedeniyle hayata gözlerin yumdu. Yangın sırasında kendisini evden dışarı atan anne Gülizar Emanet iddiaya göre evladına ulaşamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak’taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Odasında uyuyan küçük çocuğa annesi ulaşamadı..

Alevleri görenler itfaiyeye haber verirken çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Emanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı. Evde oğluyla yalnız olan ve komşularının yardımına koştuğu Emanet, dumandan etkilendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Sağlık ekibi de Gülizar Emanet’i ilk müdahale sonrası ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Şiar Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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