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Yalova Valisi esnek çalışma denimini resmen bitirdi! Memurlar görev başı yaptı

Koronavirüs önlemleri kapsamında kamuda başlatılan esnek çalışma dönemiyle ilgili Yalova'da bir ilke imza atıldı. Yalova Valiliği, tüm kurumlara gönderdiği resmi yazı ile esnek çalışma dönemi resmen bitti. Hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başı yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar esnek çalışma sistemine geçmişlerdi. Bu kapsamda bir süredir devam ettirilen çalışmalar Yalova Valisi Muammer Erol tarafından yayınlanan resmi yazı ile sona erdirildi. 

İldeki kamuya ait kurumlara gönderilen yazı ile 65 yaş üzeri, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile olan devlet memurları haricindeki tüm memurların görevlerine geri dönmesi istendi. Kurumlara gönderilen yazıda ise şu talimata yer verildi:

"İlgi sayılı yazımız ile koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00'dan sonra idari izinli sayılabilecektir."

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