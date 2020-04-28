Ankara'da parkta 'Uzun eşek' oynayan 10 kişiye ceza yağmuru

ANKARA'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde parkta 'uzun eşek' oynayanlar tepkilerin odağı olmuştu. Polis ekipleri olayla ilgili 10 kişinin kimliği tespit ederek toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

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Mamak ilçesinde bir grup genç, geçen pazar akşamı sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine birkaç saat kala ilçedeki Astsubay Erhan Yıldırım Park'ında bir araya geldi.

Gençler, maskesiz ve sosyal mesafe kurallına uymayarak 'uzun eşek' olarak adlandırılan oyunu oynamaya başladı. Yaptılan bu vakitsiz harekete tepki gösteren mahalle sakinleri ise o anları cep telefonlarıyla görüntüleyerek durumu polise bildirdi. Polisin parka gelmesiyle birlikte yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, koşarak kaçtı. Polis, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine görüntüler üzerinden parkta oyun oynayanları tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada oyun oynayan 10 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi.

Toplam 31 bin 500 TL ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak 'uzun eşek' oynayan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine gereği toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.