Kadir Şeker cezaevinde koronavirüs kaptı! Tutuklu kalmaya devam edecek

KONYA'da sevgilisi tarafından dövülen kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisini öldüren Kadir Şeker'i tüm Türkiye gürlerce konuşmuştu. Cezaevine konulan Kadir Şeker Koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Testi pozitif çıkan Şeker için tutukluluğunun devamına karar verildi.

Abone ol

Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Korona testi pozitif çıkan ve cezaevine geri gönderilen Kadir Şeker, ilk duruymaya SEGBİS ile bağlandı ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Kadir Şeker'in ağabeyinden açıklama

Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katılacak olan Kadir Şeker, bugün saban saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde koronavirüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Test yapılacakmış. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak. Şu an test sonucu bekliyoruz' 'dedi.

Testi pozitif çıktı taburcu edildi

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in 'Covid-19' testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.

İlk duruşma yapıldı, maktülün avukatı gelmedi

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece tutuklu sanık Kadir Şeker'in avukatları Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan katıldı. Öldürülen Özgür Duran'ın avukatı ise gelmedi.

Kadir Şeker SEGBİS ile bağlandı

Tedbirler nedeniyle sanığın getirilmeden yapılması planlanan duruşmaya, Kadir Şeker, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske takan Şeker, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, savunmasını ayrıntılı olarak yüzyüze yapmak istediğini ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Ayrıca sağlık durumunun iyi olduğunu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine başka bir koğuşta karantinaya alındığını ifade etti.

Tutuklu kalmaya devam edecek

Mahkeme heyeti, mevcut delilleri göz önüne alarak, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Haziran'a erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca Şeker'in tutukluluk halinin 27 Mayıs günü dosya üzerinden incelenmesini de karara bağladı.