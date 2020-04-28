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Premier Lig futbola dönüş tarihini belirledi

Birleşik Krallık hükümeti, Premier Lig yönetimiyle sezonun âkıbetini görüşüyor. Premier Lig kulüpleri, sezona haziran ayında yeniden başlama planlarını görüşmek üzere cuma günü toplanacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortasından bu yana askıya alınan Premier Lig'in temmuz ayı sonunda bitirilmesi için 8 Haziran'da yeniden başlatılması planlanıyor.

Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden yaptığı açıklamada, Premier Lig yönetimiyle “mümkün olan en kısa sürede” ligin yeniden başlaması için görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

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