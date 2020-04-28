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Jose Mourinho: Ne Messi ne Ronaldo kimse onu geçemez

Dünya'da futbol denince akla gelen ilk isimlerden Jose Mourinho, 'Futbol tarihinin en iyi oyuncusu' sorusuna cevap verdi. Mourinho sözlerine ne Messi ne Ronaldo diyerek başladı.

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Jose Mourinho, tarihin en yetenekli futbolcusunun Brezilyalı Ronaldo olduğunu söyledi. Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Live Score ile yaptığı röportajda, 'saf yetenek' olarak Fenomen Ronaldo'yu gösterdi.

"Kimse Brezilyalı Ronaldo'yu geçemez"

Portekizli teknik adam, “Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi son 15 yıldır zirvede ve her alanda büyük bir rekabet içerisindeler. Ama eğer yetenek ve beceriden bahsedeceksek kimse Brezilyalı Ronaldo’yu geçemez. Barcelona’da Bobby Robson ile çalıştığım dönemde onun tarihteki en iyi oyuncu olduğunu anlamıştım" ifadelerini kullandı.

"19 yaşındaydı ve inanılmazdı"

Yaşadığı uzun süreli sakatlıkların Brezilyalı futbolcunun kariyerini öldürdüğünü belirten Mourinho, "Onu tanıdığımda 19 yaşındaydı ve inanılmazdı. Yetenek hakkında konuşacaksak kimse onu geçemedi" dedi.

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