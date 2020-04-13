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DGS ertelendi mi 2020 DGS sınavı ne zaman başvurusu

Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgının ardından birçok sınav MEB ve ÖSYM onayı ile ertelendi.. DGS'ye girecek olanlar ise sınav tarihini merak ediyor. DGS ertelendi mi? DGS başvuruları ne zaman gibi soruların yanıtını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz...

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ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) ertelenip ertelenmediği son günlerde en fazla merak edilen konular arasında. 2020 DGS sınavına katılacak olanlar sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM’nin ertelediği sınav takviminde DGS’nin yer alıp almadığını ve DGS ertelenmesi hakkındaki detayları yazımızda sizlere aktarıyoruz.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınavlara DGS’de eklendi. Bu yılki DGS sınavının güncellenen ÖSYM takvimine göre, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ertelenen DGS sınavı için başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından DGS başvurularıyla ilgili yapılacak açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

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