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İskandinav Hava Yolları koronavirüs salgını sonrası 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Salgının büyük darbe indirdiği hava yolu taşımacılığı sektöründe son kötü haber İskandinav Hava Yolları’ndan (SAS) geldi. SAS, İsveç ve Danimarka Hükümetleri’nin desteğine rağmen 5 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

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Corona virüsü salgını, ülkelerin sınırlarını kapatmasına neden oldu. Hava yolu ulaşımı neredeyse tamamen durdu. Bu da tüm dünyada hava yolu taşımacılığı sektörünü, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine soktu. Sektörde son kötü haber İskandinav Hava Yolları'ndan (SAS) geldi. Reuters’ta yer alan habere göre; İsveç, Norveç ve Danimarka ortaklığındaki şirket, yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkartılacağını açıkladı. Bu sayı, toplam iş gücünün yüzde 40'ına denk geliyor.

‘Eski haline dönmesi yıllar alacak' 

SAS, mart ayının ortalarında çalışanlarının yüzde 90'ını ücretsiz izne çıkarmıştı. İşine son verilecek işçilerin 1900'ünün İsveç, 1700'ünün Danimarka ve 1300'ünün Norveç'teki ofisten gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şirket, bu sayıyı daha düşük tutmak adına sendikalar ve hissedarlarla görüşmeler olabileceğini kaydetti. SAS'ın açıklamasında kararın gerekçesi olarak, “Mevcut kısıtlamalar nedeniyle bizim için önemli olan yaz sezonunda kısıtlı bir faaliyet bekliyoruz. Hava yolu taşımacılığının salgın öncesi seviyeye dönmesi yıllar alacak” ifadeleri yer aldı.

275 milyon Euro kredi almıştı 

SAS CEO'su Rickard Gustafson ise İsveç haber ajansı TT'ye konuşarak, “Hükümetlerden destek aldık. Örneğin İsveç'in, ücretsiz izne çıkan işçilere destek sağlaması, şirkette binlerce kişinin işini korumasını sağladı. Ancak geleceğe bakmamız ve salgın nedeniyle düşen talebe hazırlanmamız gerek. Corona virüsü tüm dünyada ama özellikle de hava yolu endüstrisinde büyük bir krize yol açtı” dedi.

17 Mart'ta şirketin iki büyük ortağı İsveç ve Danimarka Hükümetleri, SAS'a 275 milyon euro kredi sağlanacağını duyurmuştu. SAS, şu anda sadece Norveç ve İsveç'te sınırlı sayıda yerel uçuş yapıyor.

Corona virüsü salgınının tüm dünyada hava yolu taşımacılığına olan faturasının 29 milyar doları bulması bekleniyor. Bunun etkileri çoktan görünmeye başladı. Virgin Avustralya, iflas korumasına girip kayyum talebinde bulunmuştu. British Airways ise 800 pilotu işten çıkartacaklarını açıklamıştı.

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