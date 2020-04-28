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İstanbul'da koronayı hiç sayıp ev partisi yaptılar polisten baskın

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İSTANBUL Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek corona virüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, toplam 31 bin 800 lira da para cezası uygulandı.

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İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

2'si kadın 10 kişiye gözaltı 

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

31 bin 800 lira da para cezası kesildi 

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilere, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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