Hayat eve sığar uygulaması yenilendi İstanbul ilçeleri haritası dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu 'Havat Eve Sığar' uygulamasına getirilen güncellemeyle birlikte kullanıcılar yakın çevresini değil değil illerdeki vaka yoğunluklarını görebilecek.

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Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan güncellemeye göre, artık kullanıcılar yalnızca kendi ilçelerini görmekle kalmayacak.

Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

Kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor

Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.

Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması nedir nasıl indirilir?

Koronavirüsüyle ilgili bölgelere göre yoğunluk ve risk haritasını gösteren, Hayat Eve Sığar uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilerek hizmete sunuldu. Corona risk haritasını görüntülemek üzere, iPhone, Android telefon ve tabletlerde Hayat Eve Sığar aplikasyonu App Store ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılıyor.

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.

"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.

Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.

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