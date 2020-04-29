Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı 65 üstü büyükler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamada "65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi." dedi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, alınan önlemler ele alındı.

Toplantının sona ermesinin ardından saat 17.14'te kameralar karşısına geçen Koca, açıklamalarda bulundu:

Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi.

Filyasyon ekibi 468 bin 390 kişi tespit etti

Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir.

Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.

Vefat oranı geriledi

Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.

65 yaş üstü dışarı çıkması öneri olarak kaldı

65 yaş üstü büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız.

Düşüş trendinin kalıcı olması önemli

Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli.