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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kut'ül Amare mesajı : Kahramanlık destanı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

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Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.

Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.

Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.

Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.

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