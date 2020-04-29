Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kut'ül Amare mesajı : Kahramanlık destanı

Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.

Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.

Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.

Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.

Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.



Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.



Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.



Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.



#KutülAmare pic.twitter.com/J5iKhKwSyh