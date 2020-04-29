Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kut'ül Amare mesajı : Kahramanlık destanı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.Abone ol
Kalın mesajında şu ifadelere yer verdi;
Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.
Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.
Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.
Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.
Kut’ül Amare zaferi, imkansız zamanda yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 29, 2020
Bu milletin asaletinin, azminin, imanının delilidir.
Emperyalizme karşı şanlı mücadelesinin tarihi vesikasıdır.
Asla inançsız, kararsız ve umutsuz olmayacağının teminatıdır.
#KutülAmare pic.twitter.com/J5iKhKwSyh