Rusya'dan getirilen 161 Türk karantinaya alındı

Moskova'dan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirilen 161 Türk vatandaşı Trabzon, Giresun ve Ordu'da 14 günlük karantinaya alındı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'ye getirilen 161 Türk vatandaşı Trabzon'da karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türk Hava Yolları'na ait uçakla yurda getirilen 4'ü çocuk 333 kişiden 161'i, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki işlemlerin tamamlanmasıyla polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Trabzon'a geldi.

Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Gülbaharhatun Öğrenci Yurdu'na getirilen bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayıt işlemleri tamamlanan 161 kişi, daha sonra 14 günlük karantina süreci için odalarına yerleştirildi.

Aynı uçakla ülkeye getirilen diğer kişiler de Giresun ve Ordu'daki yurtlarda karantinaya alındı.