Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde İtilaf Devletleri'ne karşı kazanılan Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."