Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı Mayıs'ta da sürecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu. Bakan Koca 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının Mayıs ayı boyunca da süreceğini duyurdu. Bakan Koca, salgında PİK noktasında olduğumuzu ifade etti.

Abone ol

Türkiye, dünyayı cehenneme çeviren koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 50 günü geride bıraktı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nu saat 14.00'de video konferans yöntemiyle toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası basın toplantısında konuştu... Bakan Koca, normalleşme sürecenin başlayacağını ancak 65 yaş üstü kişiler ile 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağının Mayıs ayı boyunca süreceğini duyurdu. Bakan Koca, 7 bin 428 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştığını duyurdu... İşte Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları...

- Aziz milletim Ramazan ayındayız. Hiç alışık olmadığımız bir şekilde yaşıyoruz. Aileler bir araya gelemiyor.

- Salgın bildiğiniz gibi tüm dünyada 210 ülkeye yayılmış ve hayatı değiştirmiştir.

- Bakanlığımız 10 Ocak'ta acilen bir operasyon merkezi kurdu. 15 Ocak'ta bir rehber hazırladık ve yayımladık. Bizim hareket planımız 11 Mart'tan tam 50 gün öncesine dayanmaktadır.

- Dünkü veriler itibarıyla 3 milyon 152 bin kişi dünyada koronavirüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir.

- Can kaybının 59 bini aştığı ABD'de 25 bini aşkın yeni vaka görülmüştür. İngiltere'de görülen vaka sayısı 3 bin 96'dır. İngiltere'de bizden çok önce salgın görüldü.

Türkiye salgını nasıl geriletti?

- Şunu sormalı ve cevabı üzerinde durmalıyız. Dünyada hala kontrol edilemez bir güç olan koronavirüsü Türkiye nasıl geriletti? Aziz milletim 83 milyon hep birlikte elde ettiğimiz başarının bazı nedenlerini, stratejisini bugün paylaşmak istiyorum.

- Operasyon merkezini 10 Ocak'ta kurduk. Bilim Kurulumuzu aynı gün, yani 10 Ocak 2020'de kurduk. Yurt dışı girişlere karşı tedbirler ciddi zaman kazanmamızı ve hastalığın ülkemize geç girmesini sağladı. Türkiye şu ana kadar yüzü ak çıktı. Tedbir, tespit ve hızlı tedavi üç önemli neden.

Hiçbir testi tesadüfen yapmadık

- Filyasyon dediğimiz iz sürme yöntemi ile hastalığı taşıyanın son 2 günde temaslı olduğu herkese ulaşmaya çalıştık. Hiçbir testi tesadüfen yapmadık. Testi hastalığın kişiden kişiye bulaşıp yayılmasını önlemek için yaptık. İhtiyaç oranında test sayımızı artırdık. Bu uygulamanın daha isabetli olduğuna inanıyoruz. İsabetli uygulamanın örnek olacağını umuyoruz.

- Koronavirüsle mücadelede temaslıları gözetim altında tutuyoruz. Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz.

- Türkiye hastalığın yayılmasına karşı elde ettiği başarının aynısını tedavide de göstermiştir. Covid-19 hastaları için uyguladığımız yöntem kanıtlanmış bir yöntem olmuştur.

- Covid-19'a hastaları için uyguladığımız yöntem hekimlerimiz tarafından geliştirilen bir yöntem olmuştur. Bakanlığımız alınan sonuçlara göre, her hafta tedavi aşamasını daha iyi duruma getirdi. Çin'den gelen ilaçların özelliklerini değiştirerek daha başka sonuçlar elde ettik.

Tedavide kullanılan ilaçlar

- İki ilaçla ilgili geliştirdiğimiz yaklaşım ve kullanımın tüm ülkelerde kullanılmasını umuyoruz. Tedavide doğrudan virüse etkili bir ilaç henüz geliştirilmedi ancak adı geçen ilaçlar tahribatı önleyici özellik taşımaktadır.

- Bu ilaçların başında sıtma ilacını önceden tedbiren temin edip stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan önce gerçekleştirildi. Çin'den getirdiğimiz antiviral ilaçta ise sonuç almadığımızı gördük, bu ilacın kullanımını süreçte farklılaştırmış olduk. Yani yoğun bakımdaki ciddi vakalara değil, yoğun bakım öncesi kullanım ile sonuç aldığımızı gördük.

Hastalarımızı erken aşamada entübe etmiyoruz

- Tedavi konusunda dünyadan bir farkımız daha var. Virüsü taşıyan hastalara tedavi uygulanmıyor. Biz ise belirti gösteren herkese hemen, erkenden tedavi uyguluyoruz. Hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmaya başladı.

- Hekimlerimiz için gurur kaynağı olacak bir uygulama üzerinde durmak istiyorum. Ventilatöre hastalar erken bağlanıyordu. Artık biz böyle yapmıyoruz.

- Hekimlerimizin finomoni oranını düşüren yaklaşımı bir ilktir. Bilim insanlarımız yol gösterici yayınların hazırlığı içindedir. Yüksek akımlı oksijen uygulamasını da gerçekleştiriyoruz. Eski akciğer hasarlarını da böylece onarıyoruz.

Yoğun bakımda ölüm oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi

- Muhtemelen tüm vakalarda tedaviye erken aşamada başlamanın başarısı olarak vakaların pnömoniye (akciğer iltihabı) dönüşmede büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. Artık hastalarımızı vetilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Hastalarımızı erken aşamada entübe etmiyoruz. Yoğun bakımda vefat oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi.

Ölüm oranlarındaki düşüşün sebebi

Bilim insanlarımız yol gösterici yayınların hazırlığı içindedir. Yoğun bakıma geçiş söz konusu olmadan sürekli yüksek akımlı oksijen uygulamasını da gerçekleştiriyoruz. Ölüm oranlardaki kritik düşüşün sebeplerinden olmuştur. Hasta kayıp oranı yüzde 2,58. Avrupa'daki en düşük oran.

Başarıyı getiren 3 faktör

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı yeni tanıdan iki kat fazla. Koronavirüse karşı başarıyı üç faktör sağladı. İlki tedbirlere uyum gösteren 83 milyon. İkincisi filyasyondur. Faktörlerden üçüncüsü tedaviye olabildiğince erken başlamamız ve ilaçta önemli farklılıkları ortaya koymamızdır.

Her gün bir öncekinden iyi olacak ama!

Günlük tablodaki yeni veriler bize her gün umut veriyor. Geldiğimiz nokta kesin başarı değildir. Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacak. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Hastalık bitmedi, o halde mücadele devam ediyor. Hayat da normale yaklaşarak devam edecek. Bunun sınırları mücadelemizdeki başarıya bağlıdır. Her gün bir önceki günden daha iyi olacak.

Yaşlılara ilgili esneklik olacak mı?

(Normalleşme başlayacak mı?) Mayıs ayı boyunca tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yaslılarla ilgili sokağa çıkma yasağının yumuşatılması ile ilgili konu Bilim Kurulu'nda görüşüldü. Ancak yaşlılarımızın birkaç saat de olsa dışarı çıkması sağlanabilir mi diye konuştuk. Ancak bu netleşmedi. Netleşince Sayın Cumhurbaşkanımıza görüşümüzü ileteceğiz.

PİK döneminde olduğumuzu söyleyebilirim...

Koronavirüs salgını konusunda PİK noktasında olduğumuzu söyleyebilirim. Hatta yavaşlamanın da olduğunu söyleyebilirim. Ancak önlemler gevşetilirse salgın tekrar hızını artırabilir...

İstanbul için özel bir tedbirimiz yok

- İstanbul'la ilgili özel bir tedbirimiz yok. İstanbul'da özellikle vakalarımızın yüzde 60'ına yakını var. İstanbul ne bir Wuhan gibi, ne de Avrupa şehri gibi olan bir yer gibi değil. Yerleşimi çok farklı. Yoğun bir yerleşimi olduğunu, torundan dedeye kadar yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz.

- Beşinci hastada İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı. Avrupa'da yapılmış olsaydı başka bir sonuçla karşı karşıya kalmış olurlardı. İlave tedbir almıyoruz. Diğer illerle ilgili demin size gösterdiğimiz tablo bütün Türkiye'yi size anlık gösteriyor. Bilgiyi saklamanın anlamı olmadığını söylemiştim.

- Önümüzdeki dönem bazı illerimizde tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz. Önümüzdeki dönem vaka seyrine göre konuşulabilecek bir yaklaşım.

Emrullah Gülüşken Bakan'ın akrabası mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten 2 kızı ile birlikte uçak ambulans ile getirilen Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddialarıyla ilgili net konuştu. Koca, "Emrullah Gülüşken ile benim hiçbir akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum, aracı olanlardan da tanışık olduğum biri olmadı" dedi.

7 bin 428 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

- 7 bin 428 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı...

- Ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 7.5... Avrupa'da bu oran yüzde 10 civarında...

Can kayıpları gizleniyor mu?



- Son günlerde siyasetin konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu ölümler. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaşlardan alamazsınız. Ölüm rapolarını yazan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor. Ölüm oranlarında aradaki fark 2303. Koronavirüs ile kaybedilen canlarımızın sayısı 2992 nerede bu ölümler. Bütün dünyanın verdiği şekli ile pozitif vakaları bildiriyoruz biz.