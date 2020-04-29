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ABD'de işsizlik yüzde 20'lere fırlayabilir

Beyaz Saray, Amerikalılara bu yaz Büyük Buhran düzeyinde işsizlik dönemine hazırlanmalarını söylüyor.

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Başkan Donald Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı Kevin Hassett Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'deki işsizlik oranının Haziran ayına kadar% 16 ila% 20 arasında yükselebileceği konusunda uyardı.

Bu, şu anki yüzde 4.4 seviyelerinden şaşırtıcı bir artış olacak ve 1930'lardan bu yana en yüksek işsizliğe işaret edecek anlamına geliyor. (ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan tahminlere göre, işsizlik 1933'te yüzde 25 arttı.)

Hassett, CNN'den Poppy Harlow'a verdiği demeçte, Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki ekonomik rakamlar "şimdiye kadar gördüğümüz en kötü rakamlar olacak" dedi.

Mart ayından itibaren, koronavirüs pandemisi Amerikan ekonomisinin geniş alanlarını ezdi. Restoranlar, sinema salonları, tema parkları ve spor alanları tamamen kapandı. Ve sosyal mesafe kısıtlamaları rahatlansa bile tüketicilerin bu kalabalık yerlere dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sağlık krizi ani bir işsizlik dalgasına yol açtı. Amerikalı işçiler 14 Mart'tan bu yana başlangıçta 25 milyondan fazla işsizlik iddiasında bulundu. 

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