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Almanya'dan Afrin'deki saldırıya kınama

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Alman Dışişleri Bakanlığı, Afrin'de YPG/PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıyı kınadı. Açıklamada, aralarında çocuklarında bulunduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü saldırıyı kınıyoruz denildi.

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ALMANYA, terör örgütü YPG/PKK'nın dün Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ''Afrin'deki terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Afrin'deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada özellikle ramazan ayı ve koronavirüs salgını olduğu bir dönemde  Birleşmiş Milletler Ortadoğu özel temsilcilerinin Suriye'de ateşkes taleplerinin de desteklendiği belirtildi.

Almanya'nın Suriye'de rejim baskısının, terörün son bulması ve barışçıl bir çözüm için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

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