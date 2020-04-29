HABER /  SAĞLIK
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık

Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından itibaren dünyayı uyarmak için 'hızlı ve kararlı' bir şekilde hareket ettiklerini bildirdi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'da 1 Aralık 2019'da ortaya çıkan salgın konusunda izledikleri süreci kronolojik olarak anlattı. 

"DSÖ, başından itibaren dünyayı uyarmak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti. Erkenden ve sık sık sözlü uyarıda bulunduk" diyen Ghebreyesus, ocak ayından itibaren virüse ilişkin sürekli basın toplantısı düzenlediklerini hatta bu konuda eleştiri aldıklarını vurguladı.

"DSÖ, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda kararlıdır" ifadesini kullanan Ghebreyesus, ayrıca ihtiyaç sahibi ülkelere milyonlarca test kiti ve koruyucu ekipman gönderdiklerini kaydetti.

"Çin'e seyahat kısıtlamaları getirmeyin" çağrısına değinmedi

Ghebreyesus, kronolojik sıralamada, uluslararası topluma sık sık yaptığı, "Çin'e seyahat kısıtlamaları getirmeyin" çağrısına ise değinmedi.

DSÖ, 30 Ocak'ta Kovid-19'a ilişkin 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti.

Ghebreyesus, karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak; Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ataklı'nın "U" dönüşü ve Yanardağ'ın reklam aşkı
İsveç'ten getirilen hasta Bakan Koca'nın akrabası mı?
Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
Fahrettin Altun'la ilgili yalan iddialar çürütüldü
Davutoğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları
İstanbul İSTOÇ'ta korkutan yangın
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Afrin'deki saldırıya kınama
2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu
Rusya'dan getirilen 161 Türk karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bini geçti
KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon liralık destek
Hülya Seloni kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdi?
Yorumlar 1 yorum