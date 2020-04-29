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NATO askeri helikopteri Adriyatik'te kayboldu

Akdenizde Daimi NATO Denizcilik Grubu 2nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan NATO askeri helikopteri Adriyatik Denizinde kayboldu.

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Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizinde NATO askeri helikopteri kayboldu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdenizde Daimi NATO Denizcilik Grubu 2nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizinde kaybolduğunu duyurdu. Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

NATO'dan açıklama

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı. Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğünü duyurmuştu.

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