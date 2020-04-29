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letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AB'ye eleştiri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'de düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliğinin (AB) terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'de düzenlenen saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Faili belli terör saldırısının sorumlusu aranmaz. Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki Avrupa Birliğinin (AB) terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez. Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG’yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler Afrin’de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır.

"Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz."

Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir. Terör sivil halka, barışa ve istikrara zarar vermekte, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurmaktadır. Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiyeyiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz.

"Milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK’yla kirli ittifaklar içine giren gayrı milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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