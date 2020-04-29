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Albayrak'tan Hasan Şaş ve Ümit Davala açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

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Teknik direktör Fatih Terim'in iki yardımcısıyla yollarını ayrılacağı yönündeki haberlerle ilgili Albayrak'tan açıklama geldi.

Konuyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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