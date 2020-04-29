Fahrettin Altun'la ilgili yalan iddialar çürütüldü

CHP ve Cumhuriyet gazetesinin İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki yalanlarına tepkiler gelmişti. Gerçekleri ise herkesin ulaşabileceği belgelerle Sadık Albayrak tek tek anlattı.

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Sadık Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la ilgili kamuoyunda çok konuşulan kaçak yapı iddiaları üzerine belgeleriyle gerçekleri tek tek anlattı.

Küstahça iddialar

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Özkoç Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta ikinci derece tarihi eser statüsünde bir araziyi kiralaması hakkında yalan ve iftiralara dayanarak açıklamalarda bulunmuştu.

Özkoç, Altun’un araziyi kiraladığı ihalede ‘saatin’ yazılmadığını belirterek, “Niye? Başkası girmesin diye” dedi.

Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta ikinci derece tarihi eser statüsünde bir araziyi kiralamasına tepki gösterdi.

Özkoç şöyle konuştu:

"Hazine arazisi olan ve tarihi eser olarak da dokunulmazlığı olan bir alanda müdahale edip de kendi bahçesine dahil etmesi doğru bir yaklaşım mı? Ben size Fahrettin Altun ile ilgili bir belge göstereyim. Bu belge kira ihale ilanı. Bu kira ihale ilanında kiraya çıkacak bütün taşınmazları burada sıralamış. İhale saatleri hepsinde yazılıyken bir tek Fahrettin Altun'un kendi bahçesine kattığı alanın ihale saati belli değil. Niye? Başkası girmesin diye.”

NE OLMUŞTU? CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalanmıştı. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar’ın da içinde olduğu özel aracı ile Fahrettin Altun’un yaşadığı evinin önüne gelen Özçağdaş’ın cep telefonu ile görüntü çekerken koruma polisleri tarafından fark edilince uzaklaştığı ve koruma polislerine “yine geleceğim” dediği öğrenilmişti.

Bilgi istenirse lazım olur diye çektim

Özçağdaş, skandal ortaya çıkınca dün gece sosyal medya hesabından “Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan” şeklinde paylaşım yaptı. Gece saatlerinde Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’nde ifade veren Özçağdaş, Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti. Özçağdaş’ın “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup, içinde insanların olmadığı görülmektedir” dediği öğrenildi.

Neden gittik bilmiyoruz

Olay esnasında Özçağdaş’ın aracında olan CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar’ın ise ifadelerinde Fahrettin Altun’un evinin bulunduğu sokağa neden gittiklerini bilmediklerini iddia ettiler.