FED faiz kararını açıkladı! Ekonomideki düşüşe dikkat

ABD Merkez Bankası FED, merakla beklenen faiz kararını yüzde 0.25 olarak açıkladı. FED Başkanı Jerome Powell, yılın ikinci yarısında ekonomilerde beklenmedik bir düşüş yaşanacağını söyledi.

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ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka faizi yüzde 0.25 olarak belirledi.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından kaynaklı olarak kötüleştiğini belirten Fed, er ya da geç yaşanacak toparlanmayı desteklemek için agresif adımlar atmayı sürdüreceği taahhütünde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklamada, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya bağlı" denildi.

"Devam eden sağlık krizi ekonomik aktivite,istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır şekilde baskı yaratacak ve orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler yaratacak" değerlendirmesinin yapıldığı FOMC açıklamasında, "Gelecekteki politikayı belirlerken global gelişmelerin yanı sıra ekonomik görünüme ve istihdama yönelik gelen bilgileri izleyeceğiz" denildi.

FED, politika faizini ve iskonto faizini değiştirmediği toplantıda kararları oy birliği ile alırken, "Etkin para politikası aktarımı ve piyasanın çalışmasının desteklenmesi için gerekli miktarda Hazine kağıdı, ticari ve konut mortgageleri destekli menkul kıymetler almaya devam edecek" ifadelerini de kullandı.

FOMC açıklamasında, koronavirüs salgınının ekonomik aktivitede keskin düşüşe ve işsizlikte artışa yol açığı belirtilirken, zayıf talep ve petrol fiyatlarında ciddi düşüşün tüketici enflasyonunu aşağıda tuttuğunu da ifade etti. Açıklamada, "Ekonomik aktivite yurt içi ve yurt dışında yaşanan bozulmalar finansal şartları ciddi şekilde etkiliyor" ifadesi de yer aldı.

FED Başkanı Powell: Ekonomide ikinci çeyrekte görülmemiş düşüş yaşanacak

Faiz kararı sonrasında basın toplantısı yapan FED Başkanı Jerome Powell "ABD ekonomisi ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşayacak" açıklamasında bulundu.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

-Sağlık krizinin yol açığı büyük kayıpların farkındayız.

-Koronavirüs salgınını yayılmasını engellemek için alınan tedbirler ekonominin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

-Ekonomide ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanacak.

-Ekonomide daralmanın ağırlığı sağlık krizine verilecek yanıta ve hükümetin politika tedbirlerine bağlı olacak.

-Toparlanma için zeminin oluşturulması açısından kredi akışı çok önemli.

-Fed kredi akışının sürmesi için güçlü adımlar atıyor.

-Fed'in attığı adımlar piyasaların çalışmasını iyileştirdi, buna bağlı olarak varlık alımları yavaşladı.

-Fed'in varlık alımları son haftalarda piyasalara önemli şekilde yardım etti.

-Fed elindeki güçleri kullanmaya devam edecek ve bunu toparlanma sağlam şekilde yoluna girene kadar devam ettirecek.

-Toparlanmaya destek vermek için elimizden geleni mümkün olduğu sürece yapacağız.