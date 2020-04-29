Davutoğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yaptırdıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Özdağ, "Cumhur İttifakının oyu yüzde 35. Yüzde 20 civarında kararsız var. Bizim oy oranımız şu an yüzde 5 ile 8 arası. Bizim oylarımız artırıyor" dedi.

Abone ol

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi, son yaptırdıkları anketin sonuçları açıkladı. Anket sonucunu açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 202 Kasım ayında ya da 2021'in Nisan ayında da baskın seçim olacağını iddia etti.

Parti olarak yaptırdıkları son anketle ilgili Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, "Şu an Cumhur İttifakının oyu yüzde 35 civarında. Müthiş bir oy kaybı içerisindeler. Esnaf kızıyor. İşçi kızıyor, çiftçi kızıyor, sanayici kızıyor, işsiz kalan bütün serbest meslek erbabı kızıyor, tencere kaynatamayan kadınlar kızıyor. Yüzde 35'lere düşmüş vaziyetteler." dedi.

Gelecek Partisinin anketlerde oy oranı?

Gelecek Partisi'nin giderek oylarını artırdığını ifade eden Özdağ, "Bizim oy oranımız şu an yüzde 5 ile 8 arası. Bizim oylarımız artırıyor. Tanınma oranımız artıyor. Yüzde 20 civarında kararsız var. Kararsızlar da 'iktidara oy vermeyecekler' demektir. Kararsızlar mevcut yapıdan iktidardan rahatsız olanlar. Yüzde 10 civarında oy kullanmayan var, sandığa gitmiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri sadece sanal alemde sosyal medyada Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını paylaşıyor, söylemlerini paylaşıyor, kendilerininsokakta yapmış oldukları bir tane icraatını gösteremezsiniz, vatandaşın arasında göremezsiniz." şeklinde konuştu.