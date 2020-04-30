CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den sözleşme skandalı

Daha önce belediyede torpil skandalıyla adı anılan CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bu defa da medya mensuplarına imzalattığı 'eleştirmeme' sözleşmesiyle gündemde..

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Safranbolu Belediyesi ile Karabük ve Safranbolu yerel basını arasında imzalanan abonelik sözleşmesinde, 'Şahsımı ve belediyeyi eleştirmeyeceksiniz' diye bir belge imzalattığı ortaya çıktı.

Eleştirmek yasak

Sözleşmedeki ifade şu şekilde: "Safranbolu Belediyesine, başkanına, meclis üyelerine ve çalışanlarına karşı, siyasi eleştiri, şahsi eleştiri veya eleştiri sınırlarını aşan yazı, haber paylaşım yapılırsa, bu abonelik sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesi belediye başkanının yetkisindedir."

"Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek"

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, bu sözleşmenin Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçeceğini belirterek sert tepki gösterdi.

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Safranbolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük ve Safranbolu basını için, 'Türk basın tarihine kara bir leke olarak geçecek' sözleşme hazırlattı. Sözleşmede, kendisini eleştirecek gazete ve internet sitelerinin aboneliklerinin kesileceği yer aldı. Nerede basın özgürlüğü?" ifadelerini kullandı.