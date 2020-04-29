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İstanbul İSTOÇ'ta korkutan yangın

İstanbul İSTOÇ'ta bulunan bir işyerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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İSTANBUL Bağcılar ilçesinde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey Sokak İSTOÇ Çevre Yolu'nda bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

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