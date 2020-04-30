Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs için beklendiği şekilde normalleşme devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da eğitime başlayabileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili beklendiği gibi sürecin normalleşmeye başlaması halinde okulların 1 Haziran'da eğitime başlayabileceğini söyledi. Selçuk, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Bilim Kurulu'nun kararıyla eğitime ara verildiğini hatırlatan Selçuk, beklendiği gibi bir normalleşme sağlanması halinde okulların hemen açılabileceğini söyledi.

İşte Selçuk'un açıklamaları;

"Eğer normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse bütün toplumun bilgisi dahilinde Bilim Kurulu'nun önerileri bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar bir koordinasyonla birbirine bağlanıyor.

"Bir an önce okulların açılmasını temenni ediyoruz"

Bugün açıkladığımız gibi 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Ekonomiden normalleşme turizmde normalleşme diğer hizmet sektöründe normalleşme. Yani bunu bir bütün olarak görmek lazım. Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz. Bir an önce okullarımızın açılmasını temenni ediyoruz.

"Önemli olan çocuklarımızın sağlığı"

19 Haziran biliyorsunuz okulların kapanma tarihi. Yani gerçekten öğretmenlerimizden velilerimizden öğrencilerimizden onbinlerce talep alıyoruz. Açılması konusunda bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı onların güvenliği. Bundan emin olduğumuz anda okullarımızı açarız.

Sosyal mesafe nasıl uygulanacak?

Bizim bazı modelleme çalışmalarımız var. Örneğin LGS sınavı yapılacak. Bizim kaç sıramız var, kaç sınıfımız var ve yüksek öğretimdeki kuruluşlar olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Yani çocuklarımızı ne şekilde oturtursak bütün sıralarda sosyal mesafeyi dikkate alacak şekilde tedbirimizi almış oluruz. Bunlarla ilgili simülasyonlar devam ediyor. Hemen bir hafta içinde de neticelenmiş olacak. Böyle baktığımızda da şunu görüyoruz. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda okulların açılması halinde nasıl oturulmalı, öğretmenler neye dikkat etmeli? Bunların tamamını animasyonlar yaparak denemelerini yapıyoruz. Yani çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi okulun içine animasyonda alarak, öğretmen nerede duracak öğrenciler ne kadar aralıklarla olacak bunları çalışıyoruz.

"Biz hazırız"

Bize denilse ki pazartesi günü okullar açılacak biz hazırız. Çünkü okulların dezenfektanlarla temizlenmesi, okullarda alınacak tedbirler ve bunlarla ilgili alt yapı bir çok husus meslek liselerinde ele alınan konular. Bizim üretim bandımızda olan bir çok ürünü burada devreye sokmamız ve alınacak tedbirlere katkı sunmamız mümkün. Biz hazırız!"