HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Türkiye, Güney Afrika'ya da tıbbi yardım gönderdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak, Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerin, ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam edildiği belirtildi.

TIbbi yardım, Güney Afrika yolunda
Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuyor. Kayseri Erkilet Havaalanı’ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)
Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
Ataklı'nın "U" dönüşü ve Yanardağ'ın reklam aşkı
DEAŞ yöntemiyle infaz görüntüleri ortaya çıkan Hafter'in komutanı savaşçı arıyor
İstanbul İSTOÇ'ta korkutan yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki kanlı saldırıyı hazırlayan PKK/YPG'li terörist yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'den sözleşme skandalı
letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AB'ye eleştiri
NATO askeri helikopteri Adriyatik'te kayboldu
PTT günlük para çekme limitini yükseltti
Balıkesir'de evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi
POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş
Yorumlar