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Başbakan ve üç kabine üyesi koronavirüse yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum" açıklamasında bulundu.

Diğer yandan Kovid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.

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