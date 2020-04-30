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ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 502 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 60 bini geçti.

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Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de son 24 saat içinde 2 bin 502 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.Toplam vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı da 60 bin 853'e ulaşmış oldu.

Dün üniversitenin derlediği verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölümler ABD'nin Vietnam işgalinde verdiği kayıpları geçmişti.

Açıklanan verilere göre ülkedeki ölümler son iki gündür 2 binin altında seyrediyordu.Bununla birlikte bazı eyaletler, salgın nedeniyle alınan tedbirleri gevşetmeyi sürdürüyor. Son olarak salgından en çok etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de park ve golf sahalarının önümüzdeki hafta sonu tekrar açılması yönünde karar alınmıştı.

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