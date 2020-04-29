Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.081'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 117.589'a yükseldi. Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı ise 44 bini aştı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı yine vaka sayısını geçti

Öte yandan, 29 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.'' ifadelerini kullandı

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020

43 bin yeni test yapıldı

Bakan Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 498 test yapıldı ve 2 bin 936 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.