HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3.081'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 117.589'a yükseldi. Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı ise 44 bini aştı.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 89 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı yine vaka sayısını geçti
Öte yandan, 29 Nisan koronavirüs tablosuna göre, iyileşen hasta sayısı vaka sayısını yine geçti. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 olarak açıklandı. Böylece, Türkiye'de koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.'' ifadelerini kullandı

43 bin yeni test yapıldı
Bakan Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 43 bin 498 test yapıldı ve 2 bin 936 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 89 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Resim

SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ yöntemiyle infaz görüntüleri ortaya çıkan Hafter'in komutanı savaşçı arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki kanlı saldırıyı hazırlayan PKK/YPG'li terörist yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı Mayıs'ta da sürecek
YÖK'ten öğrencilere 6 GB’lık ücretsiz internet desteği
Avrupa’da ilk koronavirüs aşısını insanlara yapıldı! Türk profesör aşıyı buldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı sınav yerine birinci dönem notu
ÖNCEKİ HABERLER
Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı!
ABD'de işsizlik yüzde 20'lere fırlayabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'le ilgili flaş açıklamalar
Hayat eve sığar uygulaması yenilendi İstanbul ilçeleri haritası dikkat çekti
Güney Kore'de dehşet veren yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı
Anneler Günü ne zaman 2020 Anneler Günü indirimleri
Yorumlar 1 yorum