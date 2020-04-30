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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 500 sayfalık 'salgından sonra Türkiye' raporu sunuldu

16 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurumlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 500 sayfalık bir rapor sundu. Raporda, sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirler anlatıldı.

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Türkiye yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelesinde emin adımlarla başarıya doğru gidiyor. 16 Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurumlar Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşmeye başlaması beklenen hayatla ilgili 500 sayfalık rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a sunulan raporda sağlıktan turizme, eğitimden maliyeye kadar tüm alınan ve alınacak tedbirlere yer verildi. İşte rapora göre koronavirüs  salgını sırasında ve salgından sonra yapılması gerekenler...

- Salgında personele psikososyal destek.
- Vefat eden hasta yakınlarına destek.
- İşe devamsızlıklar takip edilecek.
- Riskli bölgeye seyahat edecekler için önlemleri anlatan materyaller dağıtılacak.
- Hijyen kurallarının toplumda alışkanlık haline getirilmesi sağlanacak.
- İşyerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak.
- Eğitim ve öğretim dönemine ara veren okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlik yapılacak.
- Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilerin görevlendirilmesi sağlanacak.
- Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek. 

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