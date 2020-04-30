HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Miras meselesi yüzünden babasına kızan kadın çekiçle ATM'leri parçaladı

BURSA'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın, banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğne yaptığı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçiren Nurcan Taş isimli kadın, evinde bulunan çekici alarak evden çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM'lere saldırdı.

Sakinleştirici iğneyle duruldu

Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM'lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar müdahale edemedi

Cinnet geçirerek ATM'lere saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale edemeyince cep telefonlarına sarıldı. Öfkeden gözleri bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM ekranlarına saldırdı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağlık bakanlığı açıkladı! İşte semt semt İstanbul'un Koronavirüs haritası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı! Kritik karar 18 Mayıs’ta
Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın
Kaymakam açgözlüleri ifşa etti!! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
Türk profesör Oğuz Karabay açıkladı! İşte koronavirüs tedavisinde en iyi yöntem
Çocuklar arasında hızla yayılıyor! ! Arkasında koronavirüs olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA maç karalarını 27 Mayıs'ta verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 500 sayfalık 'salgından sonra Türkiye' raporu sunuldu
Sergen Yalçın'ın transfer edilsin dediği 3 isim
Darbeci Hafter Ramazan boyunca tek taraflı ateşkes ilan etti
Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçti
Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Yorumlar