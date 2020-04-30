Miras meselesi yüzünden babasına kızan kadın çekiçle ATM'leri parçaladı

BURSA'da annesinden kalan mirası babası vermeyince sinir krizi geçiren kadın, banka ATM'lerini çekiçle parçaladı. Sağlık ekiplerinin sakinleştirici iğne yaptığı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçiren Nurcan Taş isimli kadın, evinde bulunan çekici alarak evden çıktı. Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM'lere saldırdı.

Sakinleştirici iğneyle duruldu

Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın çekiç ile ATM'lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören kadını gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurcan Taş'a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vatandaşlar müdahale edemedi

Cinnet geçirerek ATM'lere saldıran kadına çevredeki vatandaşlar müdahale edemeyince cep telefonlarına sarıldı. Öfkeden gözleri bir şey görmeyen kadın, çekiçle ATM ekranlarına saldırdı. 8 ATM'nin camlarını kırarak tuz buz eden kadın ATM'lere maddi zarar verdi.