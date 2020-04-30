Sergen Yalçın'ın transfer edilsin dediği 3 isim

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın; Gökhan Töre, Yasin Öztekin ve Serdar Gürler gibi isimlerin transfer edilmesini istedi.

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Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.

Gençlere yönelecek

Hürriyet'in haberine göre; Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi. Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Üç isim öne çıktı

Yalçın ve yöneticilerin yaptığı görüşmeler sonucunda, daha önce de Beşiktaş forması giyen Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre, Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin ve Göztepeli Serdar Gürler’in isimleri ön plana çıktı.