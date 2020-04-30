65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Erdoğan açıkladı

65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı gevşetilecek mi? 1 aydan fazla süredir evden çıkamayan yaşlıların gözü kulağı bu haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağıyla ilgili son sözü söyledi...

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Türkiye son günlerde koronavirüs salgını kadar 1 aydan fazladır evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılarla ilgili sokağa çıkma yasağının gevşetilip gevşetilmeyeceğini tartışıyor. AK Parti MYK toplantısında da, 20 yaş altı ve 65 yaş üzerinin sokağa çıkma yasağının esnetilmesi talebi konuşuldu. Kararın Bilim Kurulu onayı ile verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurul, tüm detayları ele alıyor. Biz de kararlarına uyuyoruz" dedi. Sağlık bakanı Fahrettin koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kurulun 65 yaş için sokağa çıkma yasağının 31 Mayıs'a kadar sürmesi kararında olduğunu açıkladı.

Toplumdaki esneme taleplerinin farkındayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün telekonferans yöntemiyle gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Erdoğan'a sokağa çıkma yasağının gevşetilmesile ilgili talepler iletildi. Erdoğan da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin belli aralıklarla sokağa çıkabilmelerine dair kamuoyundaki taleplerle berberlerin ve bazı iş yerlerinin açılması gibi esneme talepleri olduğunun farkında olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşların zorlandığını bildiklerini, bu konuda atılacak her adımın Bilim Kurulu'nun onayı ile olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Kurul, hem sağlık açısından hem de toplum bilimleri açısından tüm detayları ele alıyor. Biz de kararlarına uyuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca dün ne demişti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurul Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı boyunca tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yaşlılarla ilgili sokağa çıkma yasağının yumuşatılması ile ilgili konu Bilim Kurulu'nda görüşüldü. Ancak yaşlılarımızın birkaç saat de olsa dışarı çıkması sağlanabilir mi diye konuştuk. Ancak bu netleşmedi. Netleşince Sayın Cumhurbaşkanımıza görüşümüzü ileteceğiz." demişti.