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POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş

POMEM sonuçları 26. dönem sınav sonuç bilgisi gece sahur vaktinde Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Peki POMEM asil ve yedek listesi sınav sorgulama nasıl ve nereden yapılacak?

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Binlerce öğrencinin merakla beklediği 26. dönem POMEM sınav sonuçları sahur vakti erişime açıldı. 7 bin polis alımı için asil ve yedek liste sonuçları erişime açıldı. Peki POMEM sonuç sorgulama nasıl yapılacak? 

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları bu gece sahur vaktinde açıklandı. Pek çok aday büyük bir heyecanla sonuçları nasıl sorgulayacağını araştırmaya başladı. 

Polis Akademisi Başkanlığı  26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapacağını duyurmuştu

Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yedek listesinde bulunan adaylara yönelik olarak planlama ve yedek olarak belirlenen adayların sonuçları da açıklanacak.  

POMEM sonuçları asil ve yedek listesini sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

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