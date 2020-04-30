Selçuk İnan: Böyle bırakmak içime sinmiyor

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum." dedi.

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Galatasaraylı Selçuk İnan, kariyer planlamasını anlattı. Sabah Gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcu, sahalara sarı-kırmızılı formayla veda etmek istediğini söyledi.

"İçime sinmiyor"

Son 2 şampiyonlukta başrolde değildim ama kaptanlığın sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdim. Son bir yıl zordu. Eşimin hamileliğinin son döneminde kimsenin bilmediği bir kaza oldu. Allah'a şükürler olsun hepsini atlattık ama sezon başı antrenmanlarına katılamadım, kafa olarak sezona hazırlanamadım. Dürüst olacağım, bu sezonki performansımı ben de kendime yakıştıramıyorum. Bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. 18 senelik futbolculuk hayatımda bırakın maçı idman kaçırdığımı hatırlamam! İnsanlar istiyor diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Hocamızla, başkanımızla konuşmadan olaylar nasıl gelişir bilemem. Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum ama gönlüm sahanın içinde sorumluluk alan ve sahanın içinde takımına yardım eden bir oyuncu olarak futbolu bırakmak. Yaşıtlarım hâlâ oynuyor, ben de oynamak istiyorum."

"Sözleşmeleri imzalarken hiç pazarlık yapmadım"

'Para ile işim yok' dediğim zaman yanlış anlaşılıyorum. 'Zaten çok para kazandın' diyecekler... Futbola başladığımda 'çok para kazanayım' diye hayal kurmadım ki! Sözleşmeleri imzalarken hiç pazarlık yapmadım, 'Tamam' dedim çıktım. Oynadığım her takım değerim neyse onu verdi. Türkiye'de değil dünyada futbolcular ortalamanın çok üstünde kazanıyor, bu gerçek.

"Babam iyi bir Fenerbahçeli'ydi"

Babam iyi bir Fenerbahçeli'ydi ama yılın yarısında yurt dışına çalışmaya gidiyordu. Halamın oğlu beni Galatasaraylı yaptı. 92-94 arası üst üste iki sezon şampiyon olan, Hamza Hoca'nın oynadığı takımı izleyerek Galatasaraylı oldum. Saunders'ın Fenerbahçe'ye attığı golü hiç unutmam. 2000'deki UEFA finalini İskenderun'da evde izledim, sonra da konvoya çıktık zaten.

"Futbolun içinde kalacağım"

Futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalacağım. Bana nerede ihtiyaç olur onu zaman gösterir ama kulübede olmak istiyorum. Uzun vadeli planlarımda teknik direktörlük yapmak var