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Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan kan stoğu açıklaması

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, koronavirüs salgını sonrası kan stoklarının 100 binden 30 bine kadar gerilediğini duyurdu.

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Kızılay Başkanı Dr. Kınık, "Normalde günlük 5 bin ünite kan toplarız ama şu an 2 bin - 2 bin 500 gibi kan topluyoruz. Yurttaşların kan bulma sorunu yaşamaması için Kızılay’ın stoklarının artırılması gerek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs günlerinde uçuşların kısıtlanmasının da kendilerini etkilediğini anlatan Kınık, "Özellikle THY her gün bizim kanlarımızı taşırdı. Onlar kesilince bu şehirler arası dayanışma da ortadan kalktı" diye konuştu. 

Sokağa çıkma yasağında kan bağışı

Sokağa çıkma yasağında bağışçılarının kendilerine Kızılay’dan gelen SMS’i güvenlik güçlerine göstererek kan bağışı için ilgili merkezlere gidebileceğini kaydeden Kınık, şöyle devam etti: Bu bir milli dayanışmadır. Kızılay mobil TIR’lar ve otobüslerle şehir meydanlarında kan almaya devam ediyor. Kızılay’ın kanver.org sitesi üzerinden vatandaşlarımız randevu da alabilirler ve gittiklerinde beklemeden işlemleri yapılabilir.

"Korona kanla bulaşmaz"

Koronavirüs nedeniyle yurttaşların kan bağışına ilişkin kaygılarının var. Bu kaygılar yersiz. Hastalığın kan yoluyla bulaşmadığını, damlacık yolu enfeksiyonuyla bulaştığını biliyoruz. Kan vermenin herhangi bir şekilde korona bulaşması gibi olumsuz bir etkisi yok.

Öte yandan Dr. Kınık, sosyal medya üzerinden immün plazma aranmaması uyarısı yaptı.

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