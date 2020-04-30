Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı! Bjelica 3 yıldızla geliyor

Dinamo Zagreb’le yollarını ayıran 48 yaşındaki Nenad Bjelica, Ali Koç’un teklifini kabul etti. Nenad Bjelica, Fenerbahçe'ye 3 yıldız birden getirecek.

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Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Ersun Yanal henüz gitmeden hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, aradığını Hırvatistan’da buldu.

Ali Koç'un teklifini kabul etti

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dinamo Zagreb’le yollarını ayıran 48 yaşındaki Nenad Bjelica, Başkan Ali Koç’un teklifini kabul etti. Mirsad Türkcan’ın aracılık ettiği görüşmede, anlatılan hedeflerden, projelerden etkilenen Hırvat teknik adam, kendisine sunulan tekliften de memnun oldu.

Fenerbahçe’ye Hırvat yıldızlarla birlikte gidecek

Hırvat basını Bjelica’nın Fenerbahçe’yle kesin olarak anlaştığını yazarken sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak bir iddiayı da manşetlerine taşıdı: Bjelica, Fenerbahçe’ye Hırvat yıldızlarla birlikte gidecek!

Dinamo Zagreb'in başındayken Fenerbahçe ile karşılaştığı maç toplantısında konuşan Nenad Bjelica, "Fenerbahçe dünyanın en büyük takımlarından biri." ifadelerini kullanmıştı.

Baric: Bjelica giderse iyi transferler yaptırması gerek

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Otto Bariç’in “Takımda potansiyelli oyuncular yok. Bjelica giderse iyi transferler yaptırması gerek” sözleri henüz sıcaklığını korurken Hırvat medyası, üç önemli oyuncunun da Bjelica’yla birlikte sarı-lacivertlilere imza atacağını yazdı.

Mandzukic, Kalinic, Maresic

İddiaya göre Bjelica, Ligue 1’de Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic, Atletico Madrid’in Roma’ya kiraladığı Nikola Kalinic ve Juventus’tan al-Duhail’e giden Mario Mandzukic’le beraber Fenerbahçe’ye gelecek. Bjelica, iki lig, bir kupa şampiyonluğu yaşadığı Dinamo’dan ekonomik şartlar sebebiyle ayrılma kararı almıştı.

Efsane golcü bonusu

Hırvat basını Bjelica’nın Fenerbahçe’yle anlaştığını yazarken Hırvat hocanın, Mandzukic, Kalinic ve Maresic’i de Kadıköy’e götüreceğini öne sürdü. Listede en dikkat çeken isim hiç şüphesiz 33’lük Mandzukic. Ocak ayında Juventus kariyerini noktalayarak Katar’a giden Mandzukic’in bu kararınan pişman olduğu ve Avrupa’ya dönmek istediği belirtiliyor.