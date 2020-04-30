MHP'li Ataman'dan CHP'li Özel'e tepki: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Haddini bil. Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma hutbesinde eşcinselleri hedef alan açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosu'na "Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir" dedi.

CHP'li Özel de Bahçeli'nin söz konusu açıklamasına "Bu cümle Sivas Katliamı'nın azmettiricilerinin sloganı" sözleriyle yanıt verdi.

Özel'in sert sözlerine MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özel’i, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Özgür Özel’in 28 Nisan'daki basın toplantısı hakkında Twitter hesabından açıklama yapan İsmet Büyükataman, Özel’in sözlerini 'hadsizce' ve 'provakatif' olarak nitelendirdi.

"Özür dilemeye davet ediyorum"

Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

"Kandil ve Pensilvanya’nın ‘özel’ çocuğu, Sayın Genel Başkanımızın dünkü açıklamaları üzerinden hadsizce provakatif söylemler geliştirmektedir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin promterı da, bilgisayarı da büyük Türk milletine bağlıdır. Ancak kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur."

“Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir.

“Haddini bil! Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir! Sivas katliamında yaşanan acılara dair bir sorgulama yapmak istiyorsan dönemin SHP’sinin iktidarda olduğunu düşünürsek bir özeleştiri ile başlayıp ardından zillet ittifakı oluşturduğun seçim ortaklarını sorgulayabilirsin. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar etmeye kalkan ucuz CHP zihniyeti; bu rezil açıklama ve iğrenç itham ile siyasetin ötesine geçmiştir. Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum.”